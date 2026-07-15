Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ryan Specialty Group A lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,599 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryan Specialty Group A ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 873,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 859,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at