Erste Schätzungen: Ryan Specialty Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ryan Specialty Group A wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ryan Specialty Group A -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ryan Specialty Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 777,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie, gegenüber 0,710 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at