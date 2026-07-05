Erste Schätzungen: Ryanair legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ryanair lässt sich voraussichtlich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ryanair die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ryanair einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ryanair in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,11 Milliarden USD im Vergleich zu 4,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,77 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at