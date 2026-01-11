Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ryanair äußert sich voraussichtlich am 26.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,204 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,67 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,85 Milliarden USD, gegenüber 14,97 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at