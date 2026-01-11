Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ryanair wird voraussichtlich am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,088 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,16 Milliarden EUR – ein Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryanair 2,96 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,46 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,37 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,95 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at