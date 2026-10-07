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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ryder System legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ryder System wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,15 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,37 Milliarden USD – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryder System 3,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,94 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,26 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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