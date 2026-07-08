Ryder System Aktie

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WKN: 855369 / ISIN: US7835491082

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ryder System öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ryder System lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,62 USD aus. Im Vorjahr waren 11,94 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 13,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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