Erste Schätzungen: Ryder System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ryder System äußert sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ryder System mit 2,27 USD je Aktie genauso viel verdient.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Milliarden USD umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,01 Milliarden USD, gegenüber 12,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at