Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryerson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ryerson veröffentlicht voraussichtlich am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ryerson nach den Prognosen von 2 Analysten 1,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 51,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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