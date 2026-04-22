Erste Schätzungen: Ryerson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ryerson veröffentlicht voraussichtlich am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ryerson nach den Prognosen von 2 Analysten 1,72 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 51,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,16 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at