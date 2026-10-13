Ryerson Aktie
WKN DE: A1CXHX / ISIN: US7837541041
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryerson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ryerson präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,430 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ryerson -0,460 USD je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 69,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,760 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 7,45 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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