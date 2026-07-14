Erste Schätzungen: Ryerson legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ryerson wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,410 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 583,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 64,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,92 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,11 Milliarden USD, gegenüber 4,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at