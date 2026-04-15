Ryman Hospitality Properties Aktie

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WKN DE: A1J5LB / ISIN: US78377T1079

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ryman Hospitality Properties legt Quartalsergebnis vor

Ryman Hospitality Properties stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,833 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,64 Prozent auf 649,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ryman Hospitality Properties noch 587,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,02 USD im Vergleich zu 3,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,78 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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