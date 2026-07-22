Ryman Hospitality Properties Aktie
WKN DE: A1J5LB / ISIN: US78377T1079
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryman Hospitality Properties legt Quartalsergebnis vor
Ryman Hospitality Properties wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 734,2 Millionen USD gegenüber 659,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,80 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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