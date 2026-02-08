Erste Schätzungen: Ryman Hospitality Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ryman Hospitality Properties stellt voraussichtlich am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,986 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ryman Hospitality Properties 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Ryman Hospitality Properties 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 716,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ryman Hospitality Properties 647,6 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at