Ryman Hospitality Properties Aktie

Ryman Hospitality Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5LB / ISIN: US78377T1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ryman Hospitality Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ryman Hospitality Properties stellt voraussichtlich am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,986 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ryman Hospitality Properties 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Ryman Hospitality Properties 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 716,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ryman Hospitality Properties 647,6 Millionen USD umsetzen können.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,56 Milliarden USD, gegenüber 2,34 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryman Hospitality Properties Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryman Hospitality Properties Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryman Hospitality Properties Inc 82,50 1,85% Ryman Hospitality Properties Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen