Ryohin Keikaku Aktie
WKN: 896506 / ISIN: JP3976300008
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25.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ryohin Keikaku legt Quartalsergebnis vor
Ryohin Keikaku stellt voraussichtlich am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 39,79 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 34,16 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 244,01 Milliarden JPY gegenüber 209,07 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 119,90 JPY aus. Im Vorjahr waren 95,92 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 896,51 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 784,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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