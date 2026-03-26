Ryohin Keikaku Aktie
WKN: 896506 / ISIN: JP3976300008
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26.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ryohin Keikaku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ryohin Keikaku stellt voraussichtlich am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass Ryohin Keikaku für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,96 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Ryohin Keikaku 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 203,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ryohin Keikaku 184,33 Milliarden JPY umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 113,11 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 95,92 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 880,33 Milliarden JPY, gegenüber 784,63 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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