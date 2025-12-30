Ryohin Keikaku Aktie

Ryohin Keikaku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896506 / ISIN: JP3976300008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Ryohin Keikaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ryohin Keikaku äußert sich voraussichtlich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,12 JPY. Im Vorjahresquartal waren 28,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 222,03 Milliarden JPY – ein Plus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryohin Keikaku 197,69 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 106,27 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 95,92 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 872,12 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 784,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryohin Keikaku Co. Ltd.mehr Nachrichten