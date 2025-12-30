Erste Schätzungen: Ryohin Keikaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ryohin Keikaku äußert sich voraussichtlich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,12 JPY. Im Vorjahresquartal waren 28,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 222,03 Milliarden JPY – ein Plus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ryohin Keikaku 197,69 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 106,27 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 95,92 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 872,12 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 784,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at