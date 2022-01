Erste Schätzungen: Saab AB präsentiert Quartalsergebnisse

Saab AB präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,49 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,48 SEK erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,66 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Saab AB einen Umsatz von 12,49 Milliarden SEK eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,05 SEK, gegenüber 8,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 38,87 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 35,43 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at