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WKN DE: A111QT / ISIN: US78573M1045

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sabre informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sabre gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,055 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 749,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 776,6 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,052 USD je Aktie, gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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