Erste Schätzungen: Saga Communications A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Saga Communications A wird voraussichtlich am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Saga Communications A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 25,5 Millionen USD im Vergleich zu 28,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,520 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 104,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 107,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at