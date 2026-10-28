Saga Communication a Aktie

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WKN DE: A0RFJ6 / ISIN: US7865983008

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Saga Communications A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Saga Communications A wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 27,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Saga Communications A einen Umsatz von 28,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,520 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 104,5 Millionen USD, gegenüber 107,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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