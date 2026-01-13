Erste Schätzungen: Sagility India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sagility India wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,610 INR. Dies würde einem Zuwachs von 32,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sagility India 0,460 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 30,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,99 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,53 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,04 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,17 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 69,76 Milliarden INR, gegenüber 55,70 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at