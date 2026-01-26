Saia Aktie

Saia

WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saia wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 776,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 789,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,31 USD im Vergleich zu 13,51 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD, gegenüber 3,21 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Saia IncShs

Analysen zu Saia IncShs

Aktien in diesem Artikel

Saia IncShs

