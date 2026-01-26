Saia Aktie
WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Saia wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 776,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 789,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,31 USD im Vergleich zu 13,51 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3,22 Milliarden USD, gegenüber 3,21 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saia IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Saia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Saia legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Saia IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Saia IncShs
|292,00
|-1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.