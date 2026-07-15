Erste Schätzungen: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Saia wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD gegenüber 2,67 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 952,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 817,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,46 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,52 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at