Saia Aktie
WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Saia präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 786,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 787,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,61 USD, wohingegen im Vorjahr noch 9,52 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,23 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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