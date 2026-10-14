Saia Aktie
WKN DE: A0KDU8 / ISIN: US78709Y1055
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Saia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Saia wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,30 USD je Aktie gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 963,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saia IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Saia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Saia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Saia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Saia präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Saia IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Saia IncShs
|297,00
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.