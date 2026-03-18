Erste Schätzungen: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird voraussichtlich am 02.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,200 CNY aus. Im letzten Jahr hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) einen Verlust von -0,460 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 197,87 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,49 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,940 CNY im Vergleich zu 0,140 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 666,29 Milliarden CNY, gegenüber 622,66 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at