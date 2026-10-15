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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) legt Quartalsergebnis vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird voraussichtlich am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,239 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) noch 0,180 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 164,61 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 169,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,985 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,890 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 674,98 Milliarden CNY, gegenüber 652,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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