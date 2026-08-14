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WKN: 914984 / ISIN: CNE000000TY6

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14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) wird voraussichtlich am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,193 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 170,11 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158,73 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,985 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,890 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 671,87 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 652,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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