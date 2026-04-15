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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,204 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 163,79 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 16,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SAIC Motor (Shanghai Automotiv Industry) (A) einen Umsatz von 140,86 Milliarden CNY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,07 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,890 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 690,82 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 652,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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