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25.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SailPoint zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SailPoint präsentiert in der voraussichtlich am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,043 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint -0,420 USD je Aktie verloren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent auf 275,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 230,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 1,27 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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