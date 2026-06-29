Erste Schätzungen: SAIZERIYA präsentiert Quartalsergebnisse

SAIZERIYA lädt voraussichtlich am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass SAIZERIYA für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 61,48 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 63,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent auf 74,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 251,53 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 227,46 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 297,10 Milliarden JPY, gegenüber 256,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at