SAKURA Internet Aktie

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WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAKURA Internet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAKURA Internet stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 36,93 JPY gegenüber -7,550 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,78 Prozent auf 11,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,07 JPY im Vergleich zu 5,40 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,68 Milliarden JPY, gegenüber 35,30 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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