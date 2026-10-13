SAKURA Internet Aktie
WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAKURA Internet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SAKURA Internet stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 36,93 JPY gegenüber -7,550 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,78 Prozent auf 11,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,07 JPY im Vergleich zu 5,40 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,68 Milliarden JPY, gegenüber 35,30 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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