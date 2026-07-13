SAKURA Internet Aktie
WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006
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13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SAKURA Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SAKURA Internet veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -8,110 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,75 Prozent auf 11,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 54,99 JPY je Aktie, gegenüber 5,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 47,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 35,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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