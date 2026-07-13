Erste Schätzungen: SAKURA Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAKURA Internet veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 20,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -8,110 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 51,75 Prozent auf 11,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 54,99 JPY je Aktie, gegenüber 5,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 47,85 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 35,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at