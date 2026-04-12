SAKURA Internet Aktie

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WKN: A0F6VP / ISIN: JP3317300006

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SAKURA Internet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SAKURA Internet wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 13,69 JPY. Dies würde einer Verringerung von 58,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SAKURA Internet 32,83 JPY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,08 Prozent auf 11,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SAKURA Internet noch 10,02 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 JPY je Aktie, gegenüber 75,23 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 35,50 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 31,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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