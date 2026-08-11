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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Salesforce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Salesforce veröffentlicht voraussichtlich am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,28 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,35 Prozent erhöht. Damals waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

41 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,33 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 49 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,80 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 47 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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