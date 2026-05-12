Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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12.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Salesforce wird voraussichtlich am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 44 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 41 Analysten von einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,06 Milliarden USD gegenüber 9,83 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,21 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,80 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 49 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 41,53 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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