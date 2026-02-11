Erste Schätzungen: Salesforce stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salesforce wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

45 Analysten schätzen im Schnitt, dass Salesforce im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,75 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salesforce in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 42 Analysten durchschnittlich bei 11,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 51 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,76 USD je Aktie, gegenüber 6,36 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 51 Analysten durchschnittlich auf 41,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 37,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at