Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salesforce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Salesforce präsentiert in der voraussichtlich am 02.12.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 42 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce noch 2,19 USD je Aktie eingenommen.
39 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent auf 11,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 52 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,75 USD, gegenüber 7,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 50 Analysten durchschnittlich 46,28 Milliarden USD im Vergleich zu 41,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Salesforce
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06:21
|Erste Schätzungen: Salesforce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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12.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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11.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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10.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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10.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
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09.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|194,86
|-0,56%
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