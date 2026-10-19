SalMar ASAShs Aktie
WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SalMar AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SalMar AS wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,86 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 198,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,30 NOK je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,32 Milliarden NOK – ein Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SalMar AS 7,85 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,71 NOK aus. Im Vorjahr waren 8,25 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 31,93 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 27,34 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SalMar ASAShs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: SalMar AS legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: SalMar AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SalMar ASAShs
Aktien in diesem Artikel
|SalMar ASAShs
|52,75
|3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.