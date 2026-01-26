Erste Schätzungen: SalMar AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SalMar AS lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 8,53 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,60 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll SalMar AS 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,80 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SalMar AS 7,88 Milliarden NOK umsetzen können.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,55 NOK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 22,53 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 27,96 Milliarden NOK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 26,32 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at