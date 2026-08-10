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WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SalMar AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SalMar AS wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,14 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 309,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SalMar AS 1,50 NOK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll SalMar AS nach den Prognosen von 10 Analysten 7,54 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,18 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 29,02 NOK je Aktie, gegenüber 8,25 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 30,37 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 27,34 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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