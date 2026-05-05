SalMar ASAShs Aktie
WKN DE: A0MR2G / ISIN: NO0010310956
|
05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SalMar AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SalMar AS gibt voraussichtlich am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,55 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,700 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,42 Milliarden NOK gegenüber 5,19 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 32,04 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,25 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,32 Milliarden NOK, gegenüber 27,34 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SalMar ASAShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SalMar AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: SalMar AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: SalMar AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SalMar ASAShs
Aktien in diesem Artikel
|SalMar ASAShs
|51,00
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.