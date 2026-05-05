Erste Schätzungen: SalMar AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SalMar AS gibt voraussichtlich am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,55 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,700 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,42 Milliarden NOK gegenüber 5,19 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 32,04 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,25 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 31,32 Milliarden NOK, gegenüber 27,34 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at