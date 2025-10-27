Salmon Evolution Aktie

WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Salmon Evolution legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salmon Evolution stellt voraussichtlich am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,138 NOK. Dies würde einen Verlust von 130,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Salmon Evolution -0,060 NOK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 90,3 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 76,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Salmon Evolution einen Umsatz von 51,1 Millionen NOK eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,445 NOK, gegenüber -0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 360,7 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 467,7 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Salmon Evolution Holding AS Registered Shs 0,43 0,00% Salmon Evolution Holding AS Registered Shs

