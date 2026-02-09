Erste Schätzungen: Salmon Evolution verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salmon Evolution stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,090 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Salmon Evolution noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 NOK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salmon Evolution in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 101,2 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 148,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,456 NOK im Vergleich zu -0,110 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 329,5 Millionen NOK, gegenüber 467,7 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at