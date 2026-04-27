Erste Schätzungen: Salmon Evolution veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Salmon Evolution lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Salmon Evolution für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 NOK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 154,3 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 210,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,7 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,273 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 580,1 Millionen NOK, gegenüber 325,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at