Salmon Evolution Aktie
WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094
|
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salmon Evolution veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Salmon Evolution lädt voraussichtlich am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Salmon Evolution für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 NOK je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 154,3 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 210,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,7 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,273 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 580,1 Millionen NOK, gegenüber 325,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Salmon Evolution veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Salmon Evolution vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Salmon Evolution verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Salmon Evolution mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Salmon Evolution legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Salmon Evolution Holding AS Registered Shs
|0,44
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.