Erste Schätzungen: Salmon Evolution zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salmon Evolution wird voraussichtlich am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,109 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,8 Millionen NOK aus – eine Minderung von 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Salmon Evolution einen Umsatz von 90,2 Millionen NOK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,370 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 524,0 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 325,3 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at