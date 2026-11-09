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09.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Salmones Camanchaca zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Salmones Camanchaca wird voraussichtlich am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Salmones Camanchaca noch 156,34 CLP je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 121,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 99,16 Milliarden CLP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD, gegenüber 327,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 483,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 366,75 Milliarden CLP generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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