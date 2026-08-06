Erste Schätzungen: SaltX Technology präsentiert Quartalsergebnisse

SaltX Technology wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,120 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 9,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 57,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,440 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,340 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 45,0 Millionen SEK, gegenüber 44,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at