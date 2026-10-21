SaltX Technology Aktie

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WKN DE: A1W27C / ISIN: SE0005308541

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SaltX Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SaltX Technology äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,110 SEK. Dies würde einen Verlust von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SaltX Technology -0,080 SEK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SaltX Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 2,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,440 SEK im Vergleich zu -0,340 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 45,0 Millionen SEK, gegenüber 44,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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