Erste Schätzungen: SaltX Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SaltX Technology äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,110 SEK. Dies würde einen Verlust von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SaltX Technology -0,080 SEK je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SaltX Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 2,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,440 SEK im Vergleich zu -0,340 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 45,0 Millionen SEK, gegenüber 44,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at